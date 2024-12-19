В Челябинске разработали систему защиты регионов от БПЛА

Челябинский радиозавод «Полет», входящий в холдинг «АИС» Госкорпорации Ростех, представил комплексную зональную радиолокационную защиту от атаки беспилотников. Генеральный директор предприятия Алексей Науменко продемонстрировал проект представителям силовых ведомств.
Систему защиты можно использовать для прикрытия одного объекта или целого города. Она способна обнаруживать и подавлять различные типы дронов.
«Основной элемент — комплекс “Сфера” различных модификаций — уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более десяти боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс “Сфера-МБ” прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА», — прокомментировал Алексей Науменко.
Разработка линейки изделий по комплексной защите объектов от беспилотников является одним из приоритетных направлений работы челябинского завода. Также завод разрабатывает и производит системы и комплексы для гражданских аэропортов.
Ранее власти Челябинской области распространили инструкцию для жителей региона о действиях в случаю угрозы атаки беспилотного летательного аппарата.