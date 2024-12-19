В Челябинске разработали систему защиты регионов от БПЛА

«Основной элемент — комплекс “Сфера” различных модификаций — уже подтвердил свою эффективность на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Установленный на машину, он в движении нейтрализовал более десяти боевых дронов противника, что подтверждается выписками из журнала боевых действий. В ноябре этого года комплекс “Сфера-МБ” прошел испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. Военное ведомство включило его в реестр рекомендуемых изделий, которые эффективно противодействуют БПЛА», — прокомментировал Алексей Науменко.