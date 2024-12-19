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Хэвон из NMIXX исполнила кавер на хит Сабрины Карпентер Please Please Please

Участница женской K-pop-группы NMIXX Хэвон представила собственную версию трека Сабрины Карпентер Please Please Please (2024). Видео с исполнением песни вышло в рамках проекта коллектива Re-MIXX на YouTube.

Источник: Звук

Участница женской K-pop-группы NMIXX Хэвон представила собственную версию трека Сабрины Карпентер Please Please Please (2024). Видео с исполнением песни вышло в рамках проекта коллектива Re-MIXX на YouTube.

В ролике девушка поет в комнате, залитой теплым светом. Ей аккомпанирует музыкант с акустической гитарой.

Серия каверов Re-MIXX началась полгода назад с интерпретацией Лили классической песни Аврил Лавин Complicated (2002).

В феврале прошлого года NMIXX выпустили свой дебютный мини-альбом expérgo. Релиз стал для герлз-бэнда первым после ухода Джинни в конце 2022-го.