В центре Екатеринбурга запретят продажу спиртного в Новый год

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя на Новый год. На данный момент постановление о введении ограничений не опубликовано. Однако информацию об этом уже подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
— В центре Екатеринбурга торговля будет ограничена, — рассказали «КП-Екатеринбург» в городской мэрии.
Однако точные неизвестно, где будут введены ограничения. Предлагается, что территория, где запретят продажу алкоголя, будет совпадать с теми, где ранее уже вводили ограничения. В числе этих улиц Московская, Малышева, Николая Никонова, переулок Красного, Челюскинцев, Пушкина, проспект Ленина и 8 Марта.
Так, в День Города в Екатеринбурге вводились подобные ограничения.