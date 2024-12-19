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В центре Екатеринбурга запретят продажу спиртного в Новый год

Жители Екатеринбурге останутся без алкоголя на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя на Новый год. На данный момент постановление о введении ограничений не опубликовано. Однако информацию об этом уже подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

— В центре Екатеринбурга торговля будет ограничена, — рассказали «КП-Екатеринбург» в городской мэрии.

Однако точные неизвестно, где будут введены ограничения. Предлагается, что территория, где запретят продажу алкоголя, будет совпадать с теми, где ранее уже вводили ограничения. В числе этих улиц Московская, Малышева, Николая Никонова, переулок Красного, Челюскинцев, Пушкина, проспект Ленина и 8 Марта.

Так, в День Города в Екатеринбурге вводились подобные ограничения.