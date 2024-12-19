В центре Екатеринбурга запретят продажу спиртного в Новый год

Однако точные неизвестно, где будут введены ограничения. Предлагается, что территория, где запретят продажу алкоголя, будет совпадать с теми, где ранее уже вводили ограничения. В числе этих улиц Московская, Малышева, Николая Никонова, переулок Красного, Челюскинцев, Пушкина, проспект Ленина и 8 Марта.