Парламент Башкирии принял бюджет на 2025 год

Сегодня, 19 декабря, на пленарном заседании парламента Башкирии был принят бюджет республики на ближайшие три года.
В своем докладе исполняющая обязанности министра финансов Светлана Малинская заявила, что запланированные доходы казны на следующий год могут составить 337,5 миллиарда рублей, расходы — 341,5 миллиарда, а дефицит планируется на уровне четырех миллиардов.
Из федерального бюджета Башкирии из федерального бюджета в следующем году направят 81,5 миллиардов рублей — на 12,6 миллиардов больше, чем было запланировано раньше.
На 2026−2027 годы прогнозируемый объем расходов и доходов составил 328,3 миллиардов и 347,2 миллиарда рублей.
Объем налоговых и неналоговых доходов в следующем году составит 256 миллиардов рублей, в 2026 году — 272 миллиардов, в 2027 году — 288 миллиардов.
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