Жительнице Красноярска досталась «Ромовая баба» с плесенью

В продуктовом магазине «Империя» на Красрабе жительница Красноярска приобрела пирожное «Ромовая баба». Дома женщина обнаружила на нем плесень. При этом на упаковке отсутствовали дата изготовления, срок годности и информация о производителе. По словам женщины, нарушения в этом магазине встречались и ранее.