Жительнице Красноярска досталась «Ромовая баба» с плесенью

В одном из магазинов Красноярска женщина купила пирожное «Ромовая баба» с плесенью. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В продуктовом магазине «Империя» на Красрабе жительница Красноярска приобрела пирожное «Ромовая баба». Дома женщина обнаружила на нем плесень. При этом на упаковке отсутствовали дата изготовления, срок годности и информация о производителе. По словам женщины, нарушения в этом магазине встречались и ранее.
Сотрудники ведомства провели проверку магазина и подтвердили выявленные нарушения. Кондитерские изделия продавались без необходимой маркировки. Владельцу магазина было объявлено предостережение.
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