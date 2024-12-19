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Жительнице Красноярска досталась «Ромовая баба» с плесенью

Пирожное с истекшим сроком годности продавали в красноярском магазине.

Источник: Пресс-служба Роспотребнадзора по Красноярскому краю

В одном из магазинов Красноярска женщина купила пирожное «Ромовая баба» с плесенью. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В продуктовом магазине «Империя» на Красрабе жительница Красноярска приобрела пирожное «Ромовая баба». Дома женщина обнаружила на нем плесень. При этом на упаковке отсутствовали дата изготовления, срок годности и информация о производителе. По словам женщины, нарушения в этом магазине встречались и ранее.

Сотрудники ведомства провели проверку магазина и подтвердили выявленные нарушения. Кондитерские изделия продавались без необходимой маркировки. Владельцу магазина было объявлено предостережение.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по правильному выбору киви.

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