В Ростове разработали первую в России коробку передач для тяжелых тракторов

На машиностроительном предприятии в Ростовской области разработали первую в России автоматическую коробку передач типа Powershift для тяжелых тракторов. Об этом сообщили донские власти.
Коробка передач отличается высокой производительностью и эффективной передачей мощности от двигателя. Она позволяет оптимально использовать тяговый потенциал трактора, имеет 16 передач вперед и четыре назад, в том числе девять рабочих передач в диапазоне от 7 до 20 км/ч. Диапазон скоростей — до 40 км/ч.
Что касается конструкции трансмиссии, то она имеет ряд отличий от зарубежных аналогов. Технику уже отправили на стендовые испытания, это необходимый этап перед внедрением в серийное производство.
Только пять компаний в мире способны выпускать высокотехнологичные автоматические коробки передач.
— Для донской компании это значительный шаг, который позволит укрепить технологический суверенитет самой компании и всей отрасли, — подчеркнул заместитель губернатора Игорь Сорокин.
В 2025 году трансмиссия пройдет полевые испытания. Отметим, автоматическая коробка передач мощностью 440−620 л.с. — не единственная подобная модель, разрабатываемая на донском предприятии. Сейчас конструкторы работают над несколькими моделями для классических и шарнирно-сочлененных тракторов различной мощности от 170 до 600+ л.с.