В Ростове разработали первую в России коробку передач для тяжелых тракторов

Коробка передач отличается высокой производительностью и эффективной передачей мощности от двигателя. Она позволяет оптимально использовать тяговый потенциал трактора, имеет 16 передач вперед и четыре назад, в том числе девять рабочих передач в диапазоне от 7 до 20 км/ч. Диапазон скоростей — до 40 км/ч.