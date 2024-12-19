В Ростове-на-Дону продлили срок ареста экс-министра спорта

По данным правоохранительных органов, в конце прошлого года министр в своем служебном кабинете получила взятку в сумме около 80 тысяч рублей. Деньги передал супруг директора одной из компаний — за создание условий для признания общества победителем по итогам закупки, будущего заключения контрактов и подписание документов о приемке оказанных услуг. Арест продлен до 20 февраля 2025 года.