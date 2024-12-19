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В Ростове-на-Дону продлили срок ареста экс-министра спорта

В Ростове суд продлил на два месяца срок содержания под стражей заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светланы Гадаровой, подозреваемой в получении взятки. Об этом «РГ» сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

Минувшей осенью в отношении Гадаровой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), предусматривающей наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

По данным правоохранительных органов, в конце прошлого года министр в своем служебном кабинете получила взятку в сумме около 80 тысяч рублей. Деньги передал супруг директора одной из компаний — за создание условий для признания общества победителем по итогам закупки, будущего заключения контрактов и подписание документов о приемке оказанных услуг. Арест продлен до 20 февраля 2025 года.