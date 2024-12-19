Зафиксировано резкое замедление старения мозга в последние несколько десятилетий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международный коллектив медиков открыл свидетельства того, что скорость когнитивного старения людей значительным образом снизилась с начала XX века, что связано с улучшением образования и качества медицины, а также диеты человека. Об этом сообщила пресс-служба американского Колумбийского университета (Нью-Йорк).
«Мы были поражены тем, насколько серьезными были эти улучшения, особенно если сравнивать людей, родившихся после завершения Второй мировой войны с предыдущими поколениями людей. К сожалению, пока мы не можем сказать, что эти улучшения продолжатся, а дальнейшее распространение ожирения и других хронических болезней может даже обратить этот тренд», — заявил профессор Колумбийского университета (США) Джон Бирд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Профессор Бирд и его коллеги пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны в Великобритании и Китае в рамках проектов ELSA и CHARLS, нацеленных на долгосрочное и всестороннее изучение процесса старения, в том числе и угасания когнитивных способностей. В общей сложности, в этих инициативах приняло участие свыше 26 тыс. пожилых китайцев и британцев в возрасте от 60 лет и старше, за чьим здоровьем ученые наблюдали на протяжении нескольких десятилетий.
Помимо ключевых физиологических показателей, организаторы этих мониторинговых проектов также отслеживали то, как менялись ключевые когнитивные характеристики пожилых людей, в том числе так называемый когнитивный резерв. Так ученые называют способность мозга справляться с различными повреждениями и проблемами в его работе, связанными с инсультами, травмами, старением и прочими факторами, способствующими появлению сбоев в работе нейронов.
Профессор Бирд и его коллеги заинтересовались тем, различается ли данный показатель для представителей разных поколений пожилых британцев и китайцев. Проведенные ими расчеты показали, что уровень когнитивного резерва у данной возрастной категории людей значительным образом вырос за последние несколько десятилетий, в результате чего мозг у пожилых людей, родившихся в 1950 годах, выглядит примерно на шесть лет моложе, чем у представителей поколения 1940 годов.
Эти различия, как отмечают ученые, были еще более выраженными при сравнении объемов когнитивного резерва у британцев и китайцев послевоенной и довоенной эпохи, что говорит о резком замедлении старения мозга в последние несколько десятилетий. Этот позитивный тренд, по мнению профессора Бирда и его коллег, отражает быстрый прогресс в развитии здравоохранения и улучшение ситуации с вредными привычками и хроническими болезнями в середине и второй половине XX века, что подчеркивает важность дальнейшего развития медицины.