Зафиксировано резкое замедление старения мозга в последние несколько десятилетий

Эти различия, как отмечают ученые, были еще более выраженными при сравнении объемов когнитивного резерва у британцев и китайцев послевоенной и довоенной эпохи, что говорит о резком замедлении старения мозга в последние несколько десятилетий. Этот позитивный тренд, по мнению профессора Бирда и его коллег, отражает быстрый прогресс в развитии здравоохранения и улучшение ситуации с вредными привычками и хроническими болезнями в середине и второй половине XX века, что подчеркивает важность дальнейшего развития медицины.