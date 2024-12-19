В Узбекистане каждый четверг будет днем физкультуры и спорта — постановление президента

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане каждый четверг станет днем физкультуры и спорта. Это определено в соответствующем постановлении президента, направленном на создание дополнительных условий для регулярных спортивных занятий молодежи, сообщает Минюст.
Начиная с 2025/2026 учебного года:
- внедрят практику специализации спортивных школ по видам спорта;
- в спортивных школах в рамках существующих штатных единиц введут должность тренера-селекционера по массовому спорту;
- за каждым таким тренером закрепят до 5 махаллей и государственных образовательных учреждений на их территории;
- тренер-селекционер по массовому спорту будет отвечать за организацию и проведение на закрепленной за ним территории «Олимпиады пяти инициатив» и спортивных испытаний «Уровень физической подготовки».
С 2025/2026 учебного года деятельность государственных специализированных школ-интернатов по олимпийским и национальным видам спорта в регионах организуют в новом порядке:
создадут школы спортивного мастерства, которые будут проводить отбор талантливых молодых спортсменов и подготовку их в качестве основных кандидатов в сборные команды и по конкретным видам спорта;
общий контингент студентов-спортсменов профессиональных училищ составит не более 150 учащихся 7−11 классов;
выпускникам 11-х классов, освоившим учебную программу профессиональных училищ и прошедшим итоговую государственную аттестацию, будут выдавать аттестат об общем среднем образовании государственного образца.
Кроме того, в профессиональных училищах не станут взимать оплату с родителей для частичного покрытия расходов на обеспечение питанием учащихся.