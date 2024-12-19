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В Узбекистане каждый четверг будет днем физкультуры и спорта — постановление президента

В соответствии с документом в республике со следующего года организуют школы спортивного мастерства.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане каждый четверг станет днем физкультуры и спорта. Это определено в соответствующем постановлении президента, направленном на создание дополнительных условий для регулярных спортивных занятий молодежи, сообщает Минюст.

Начиная с 2025/2026 учебного года:

  • внедрят практику специализации спортивных школ по видам спорта;
  • в спортивных школах в рамках существующих штатных единиц введут должность тренера-селекционера по массовому спорту;
  • за каждым таким тренером закрепят до 5 махаллей и государственных образовательных учреждений на их территории;
  • тренер-селекционер по массовому спорту будет отвечать за организацию и проведение на закрепленной за ним территории «Олимпиады пяти инициатив» и спортивных испытаний «Уровень физической подготовки».

С 2025/2026 учебного года деятельность государственных специализированных школ-интернатов по олимпийским и национальным видам спорта в регионах организуют в новом порядке:

создадут школы спортивного мастерства, которые будут проводить отбор талантливых молодых спортсменов и подготовку их в качестве основных кандидатов в сборные команды и по конкретным видам спорта;

общий контингент студентов-спортсменов профессиональных училищ составит не более 150 учащихся 7−11 классов;

выпускникам 11-х классов, освоившим учебную программу профессиональных училищ и прошедшим итоговую государственную аттестацию, будут выдавать аттестат об общем среднем образовании государственного образца.

Кроме того, в профессиональных училищах не станут взимать оплату с родителей для частичного покрытия расходов на обеспечение питанием учащихся.

Шавкат Мирзиеев