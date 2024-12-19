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В Омской области задержали пьяного водителя на белом «Чери»

Алкотестер показал у мужчины сильное состояние алкогольного опьянения равное 0,942 мг/л.

Источник: Комсомольская правда

Дорожный патруль ГИБДД остановил пьяного водителя на трассе Федоровка — Александровка. Мужчина 1974 года рождения у патруля вызвал вопросы. Оперативно сотрудники полиции провели проверку на алкотестере.

Показания аппарата подтвердили наличие алкоголя в крови — 0,942 мг/л. Приблизительно такой показатель равен выпитой половине бутылки крепкого напитка.

Водитель был задержан, а автомобиль оправили на штрафстоянку. Добавим, что в Омской области с начала года Госавтоинспекция отстранила от управления 117 пьяных водителей. 44 из них отказались от медосвидетельствования, что грозит им лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в 30 000 рублей.