В Омской области задержали пьяного водителя на белом «Чери»

Дорожный патруль ГИБДД остановил пьяного водителя на трассе Федоровка — Александровка. Мужчина 1974 года рождения у патруля вызвал вопросы. Оперативно сотрудники полиции провели проверку на алкотестере.
Показания аппарата подтвердили наличие алкоголя в крови — 0,942 мг/л. Приблизительно такой показатель равен выпитой половине бутылки крепкого напитка.
Водитель был задержан, а автомобиль оправили на штрафстоянку. Добавим, что в Омской области с начала года Госавтоинспекция отстранила от управления 117 пьяных водителей. 44 из них отказались от медосвидетельствования, что грозит им лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в 30 000 рублей.