В Омской области задержали пьяного водителя на белом «Чери»

Водитель был задержан, а автомобиль оправили на штрафстоянку. Добавим, что в Омской области с начала года Госавтоинспекция отстранила от управления 117 пьяных водителей. 44 из них отказались от медосвидетельствования, что грозит им лишением прав на срок от полутора до двух лет и штрафом в 30 000 рублей.