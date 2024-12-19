Проект о статусе ветерана бойцам в Курской области отправлен в правительство

«Соответствующий законопроект мы направили на заключение еще в августе. Надеюсь, теперь правительство подготовит положительное заключение, и проект будет принят», — написал господин Нилов в Telegram. О том, что документ может быть принят в начале следующего года, глава комитета сказал ТАСС.
Депутат таким образом отреагировал на ответ президента Владимира Путина в ходе «Итогов года» по теме присвоения статуса ветерана СВО бойцам в Курской области. Господин Нилов считает, что господин Путин «подтвердил правильность концепции», изложенной в законопроекте.
Президент на «Итогах года» назвал упущением то, что бойцам в Курской области присваивают статус бойцов контртеррористической операции, а не специальной военной операции. В нескольких обращениях ему рассказали, что из-за этого бойцы получают меньше денег. «Для меня это неожиданная информация», — сказал господин Путин. «Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание», — добавил президент. По его словам, выплаты пересчитают задним числом.