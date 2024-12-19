Проект о статусе ветерана бойцам в Курской области отправлен в правительство

Президент на «Итогах года» назвал упущением то, что бойцам в Курской области присваивают статус бойцов контртеррористической операции, а не специальной военной операции. В нескольких обращениях ему рассказали, что из-за этого бойцы получают меньше денег. «Для меня это неожиданная информация», — сказал господин Путин. «Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание», — добавил президент. По его словам, выплаты пересчитают задним числом.