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Проект о статусе ветерана бойцам в Курской области отправлен в правительство

Вопрос о наделении бойцов в Курской области статусом ветеранов боевых действий может быть решен в начале 2025 года, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, документ направлен на отзыв в правительство.

Источник: РИА "Новости"

«Соответствующий законопроект мы направили на заключение еще в августе. Надеюсь, теперь правительство подготовит положительное заключение, и проект будет принят», — написал господин Нилов в Telegram. О том, что документ может быть принят в начале следующего года, глава комитета сказал ТАСС.

Депутат таким образом отреагировал на ответ президента Владимира Путина в ходе «Итогов года» по теме присвоения статуса ветерана СВО бойцам в Курской области. Господин Нилов считает, что господин Путин «подтвердил правильность концепции», изложенной в законопроекте.

Президент на «Итогах года» назвал упущением то, что бойцам в Курской области присваивают статус бойцов контртеррористической операции, а не специальной военной операции. В нескольких обращениях ему рассказали, что из-за этого бойцы получают меньше денег. «Для меня это неожиданная информация», — сказал господин Путин. «Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание», — добавил президент. По его словам, выплаты пересчитают задним числом.

Путин Владимир