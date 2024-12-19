Жители Башкирии получат «детские» 25 декабря

Жители Башкирии получат пособия на детей раньше срока. Это связано с новогодними праздниками. Как рассказали в СФР, все выплаты будут перечислены 25 декабря, в среду.
В отделении Соцфонда подчеркнули, что деньги поступят в течение всего дня. Специалисты попросили не переживать, если средства не «упадут» на карту утром, то они обязательно зачислятся к вечеру 25-го декабря.
По почте выплата пройдет в январе и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе.
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