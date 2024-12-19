В Алматы похолодает до минус 15

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на ближайшие дни в трех крупнейших городах Казахстана. 20, 21 и 22 декабря 2024 года в Астане и Алматы ожидаются туман и снегопады. В Шымкенте же осадков не прогнозируют, сообщает Zakon.kz.