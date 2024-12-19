В Алматы похолодает до минус 15

Прогноз погоды по Астане
20 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Гололед. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза, днем с дальнейшим понижением.21 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 9−11 мороза.22 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра достигнут 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 6−8 мороза.
Прогноз погоды по Алматы
20 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 0−2 мороза.21 декабря: переменная облачность, ночью снег, туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 5−7 мороза.22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Прогноз погоды по Шымкенту
20 декабря: переменная облачность, осадки, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем низовая метель. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-1 тепла.21 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.22 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.