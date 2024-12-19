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В Алматы похолодает до минус 15

Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде на ближайшие дни в трех крупнейших городах Казахстана. 20, 21 и 22 декабря 2024 года в Астане и Алматы ожидаются туман и снегопады. В Шымкенте же осадков не прогнозируют, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +7° 5 м/с 81% 762 мм рт. ст. +8°
Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане

20 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Гололед. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4−6 мороза, днем с дальнейшим понижением.21 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 9−11 мороза.22 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра достигнут 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 6−8 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

20 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Днем порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 0−2 мороза.21 декабря: переменная облачность, ночью снег, туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9−11, днем 5−7 мороза.22 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.

Прогноз погоды по Шымкенту

20 декабря: переменная облачность, осадки, ночью и утром сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем низовая метель. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза-1 тепла.21 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.22 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.