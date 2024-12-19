В России финансово поддержат креативные индустрии

За шесть лет доля креативной экономики в ВВП должна увеличиться почти в два раза. «Мы уже вышли на достаточно приличный уровень. Но президентом поставлена амбициозная задача увеличить еще долю креативной экономики в нашей стране. И для этого есть все основания. Я уверен, что здесь огромный экспортный потенциал», — отметил вице-премьер Александр Новак, выступая на открытом диалоге «100 вопросов о будущем России».