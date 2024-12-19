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Строительство моста через Темерник в Ростове планируют завершить в 2025 году

В Ростове на завершение моста через реку Темерник выделят 81,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростове-на-Дону планируют завершить строительство моста через реку Темерник в створе улицы Песчаной. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Объем средств бюджета города, предусмотренный на эти цели в следующем году, составляет 81,3 млн рублей, — добавил Алексей Логвиненко.

Рабочие должны обустроить насыпи моста, расширить тротуарную часть, переустроить ливневую канализацию, очистные сооружения. Также собираются заменить перильное и барьерное ограждения.

Добавим, мост начали приводить в порядок по просьбам людей. Проект прошел экспертизу в феврале 2024 года, а осенью подрядчик приступил к строительным работам.