Тизер фильма «Буратино» появился в Сети

«Фильм “Буратино” — это абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого. А при помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство», — рассказал Волошин.