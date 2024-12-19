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Иркутская область попала в топ-5 по количеству вопросов президенту о росте цен

Жителей волнует тема пенсии, жилья, медицины и электроснабжения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область попала в ТОП-5 регионов, откуда президенту России Владимиру Путину поступило больше всего вопросов о росте цен на товары и продукты. Список возглавили Камчатский край, Сахалинская, Калининградская область, а также Хабаровский край. Об этом сообщили во время прямой линии 19 декабря.

— С экономикой в целом в России ситуация устойчивая, развитие идет несмотря ни на что, за два года рост составил около 8%. В среднем зарплата выросла на 9% процентов, доходы населения также увеличились, — рассказал Владимир Владимирович.

Помимо этого в топ тем, волнующих жителей Приангарья вошли пенсии, жилье и ипотека, медицина и лекарства, вопросы внутренней и внешней политики, а также электроснабжение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямой линии рассказал о диапазонах энергопотребления.