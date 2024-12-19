Путин о демографии: девочки нужны, девушки

«Девочки нужны. Девушки», — пошутил президент во время «Итогов года». Он добавил, что в России число женщин в детородном возрасте сократилось на 30%.
Материнский капитал глава страны назвал уникальным изобретением России и обратил внимание на его постоянное увеличение. Президент также пообещал, что семейную ипотеку в России сохранят.
«Повесткой рождаемости должен начинаться и заканчиваться каждый рабочий день», — обратился к главам регионов Владимир Путин.
По данным Росстата, за октябрь 2024 года в России родилось более 108 тыс. младенцев, что на 11,5% больше, чем было в сентябре. Согласно демографическому прогнозу Росстата, спад рождаемости в России продолжится минимум до 2028 года. В связи с этим Минтруд предложил продлить программу материнского капитала, завершающуюся в конце 2026 года, до конца 2030-го.