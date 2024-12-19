Путин о демографии: девочки нужны, девушки

Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира. Он подчеркнул, что в СССР было 2% уровень рождаемости. В России был достигнут показатель в 1,7%, но сейчас он упал до 1,4%. Он отметил, что коэффициент рождаемости нужно ускорять как минимум до 2,1, но в России сокращается женское население.