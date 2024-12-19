В Перми открылась первая школа для будущих отцов

В Перми открылась первая школа для подготовки к отцовству. На занятиях специалисты изучают с будущими папами вопросы рождения ребенка, а так же взаимоотношений со второй половинкой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.