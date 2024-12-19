В Перми открылась первая школа для будущих отцов

В Перми открылась первая школа для подготовки к отцовству. На занятиях специалисты изучают с будущими папами вопросы рождения ребенка, а так же взаимоотношений со второй половинкой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.
«Как подготовиться к такому ответственному событию, как поддержать будущую маму, разделить обязанности с появлением ребенка — эти и многие другие вопросы ученики школы изучают на занятиях», — уточнили в краевом Минздраве.
Школа открыла свои двери впервые в октябре месяце. Уроки и тренинги проходят в очном формате и онлайн. На встречи с мужчинами приглашаются врачи: неонатологи, сексологи, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи