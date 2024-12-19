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В Екатеринбурге кроме главного откроют еще восемь ледовых городков

Они появятся в каждом из районов.

В каждом районе Екатеринбурга будут открыты ледовые городки. Об этом сообщает мэрия.

На Площади Субботников планируются 41 елка и 23 катка. На улице Седова, в Железнодорожном районе — пять новогодних площадок и 16 катков, а в парке Архипова — две елки и 21 каток.

Кроме того, на Площади Обороны 30 катков и 42 елки. В парке «Южный» — 24 катка и шесть елок, у культурного центра «Эльмаш» — 13 катков, в Преображенском парке — 12 елок на улицах плюс 150 — во дворах, а у спортшколы «Виктория» — 19 катков и 43 елки во дворах.