Волгоградский медицинский университет вошел в число лучших в мире

Волгоградский медицинский университет улучшил позиции в мировом рейтинге вузов.
В свежей версии Глобального агрегированного рейтинга вузов Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ), подведомственный Минздраву России, продемонстрировал значительный прогресс. В 2024 году университет занял 72-е место среди российских вузов, поднявшись с 75-й позиции, которую он занимал в прошлом году.
Особо примечательно место ВолгГМУ среди медицинских университетов страны: он занимает 11-ю строчку, что подтверждает высокий уровень подготовки специалистов в области медицины и востребованность образовательных программ.
Глобальный агрегированный рейтинг охватывает 3 987 университетов из 140 стран мира. Из них 165 вузов представляют Россию. В ТОП-10% лучших образовательных учреждений попали 2 500 университетов, что свидетельствует о жесткой конкуренции и высоких требованиях для попадания в престижный список.
Главная особенность рейтинга — его методология. Позиции вузов определяются на основании данных из 13 авторитетных мировых рейтингов и одной публичной базы данных. Использование открытой информации делает результаты максимально прозрачными и объективными. Это позволяет университетам, таким как ВолгГМУ, демонстрировать свою конкурентоспособность не только в России, но и на международной арене.
Волгоградский государственный медицинский университет продолжает укреплять свои позиции, что подтверждает его высокую репутацию среди российских и мировых образовательных учреждений.