Волгоградский медицинский университет вошел в число лучших в мире

Главная особенность рейтинга — его методология. Позиции вузов определяются на основании данных из 13 авторитетных мировых рейтингов и одной публичной базы данных. Использование открытой информации делает результаты максимально прозрачными и объективными. Это позволяет университетам, таким как ВолгГМУ, демонстрировать свою конкурентоспособность не только в России, но и на международной арене.