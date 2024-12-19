«Ставлю палатку возле работы, уже нет сил пробиваться»: пробки в Иркутске вечером 19 декабря парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 19 декабря 2024 вновь парализовали движение. Судя по картам, многокилометровые очереди собрались на улице Ленина, Чкалова, Партизанской, Седова, Карла Либкнехта, Советской и многих других.
Пробки в Иркутске вечером 19 декабря 2024.
Машины стоят в ожидании на Иркутном мосту. А вот Глазковский, Академический и плотина ГЭС практически свободны. Чтобы как-то занять себя, водители переговариваются между собой в чате. Некоторые решили пойти на радикальные меры.
— Ставлю палатку возле работы, уже нет сил пробиваться…
Видимо, сильный снегопад не обошелся без последствий. Движение затруднено уже второй день. Сейчас остается лишь ждать, когда пробки в Иркутске вечером 19 декабря 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 150 рабочих убирают последствия непогоды в Иркутске.