HiFi-стриминг Звук выяснил, под какие звуки россияне хотели бы просыпаться

Около 60% россиян не знают, какая именно песня помогает им проснуться. Треть участников опроса заявили, что считают себя меломанами и за «магию утра» у них отвечают множество треков. Большинство же в начале дня слушают рок, а именно Eye of the Tiger от Survivor (6%), или же включают зарубежных диджеев: Давида Гетта и Робина Шульца (4%). Около 2% начинают утро с композиций ANNA ASTI.