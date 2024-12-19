HiFi-стриминг Звук выяснил, под какие звуки россияне хотели бы просыпаться

Такой результат показал опрос об утренних привычках людей, который провел HiFi-стриминг Звук. Исследование проходило при участии 1300 респондентов из 16 регионов России.
15% опрошенных предпочли бы услышать с утра звук закипающего кофе или чайника на плите. 23% выбирают в качестве утреннего помощника любимую музыку. При этом 24% признаются, что им поднимает настроение плейлист с любимыми «школьными» хитами. Также в топ попали рок-музыка (19%) и саундтреки из любимых фильмов (16%). Некоторые респонденты заряжаются треками из вирусных видео (11%) и электронной музыкой (10%). Остальные предпочитают композиции из зарубежных чартов (9%), инструментальную классику (7%) и фонк-версии популярных треков (4%).
Около 60% россиян не знают, какая именно песня помогает им проснуться. Треть участников опроса заявили, что считают себя меломанами и за «магию утра» у них отвечают множество треков. Большинство же в начале дня слушают рок, а именно Eye of the Tiger от Survivor (6%), или же включают зарубежных диджеев: Давида Гетта и Робина Шульца (4%). Около 2% начинают утро с композиций ANNA ASTI.
Более 65% опрошенных утром слушают подкасты: на отвлеченные темы (24%) или юмористические (16%). Примерно 15% слушают интервью успешных людей, чтобы получить мотивацию. Некоторые включают научпоп-лекции (14%), обзоры на новые книги или сериалы (11%) или собираются под голоса ведущих ток-шоу (11%). С утренней медитации начинают день 9% россиян.
Больше половины (54%) респондентов слушают с утра аудиокниги: детективы и триллеры (11%), книги по психологии (10%), книги по искусству (8%), русскую классику (8%) и фэнтези (7%). 2% людей признаются, что справляться с плохим настроением им помогают философские труды.
В конце ноября Звук подвел музыкальные итоги года.