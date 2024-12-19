Последние астронавты лунных миссий «Аполлон» вернулись на Землю 52 года назад

Теория лунного заговора не покидала культурного гетто и книжек в мягкой обложке на желтой бумаге, пока за нее не взялись американские телепродюсеры. В 2001 году на канале Fox News вышел документальный фильм «Мы приземлились на Луне?» с актером фантастического сериала «Секретные материалы» в главной роли. Это кино в более доступном виде пересказало те претензии, которые раньше излагали в самиздате: что ~звезд на фотографиях с Луны не видно, кратера от двигателя под посадочным модулем нет, тени на кадрах падают неправильно, до мнимой посадки на Луну США во всем отставали от СССР в космосе, и так далее. Изначальный автор этих тезисов — американский мошенник Билл Кейсинг~, который иногда представляется «разработчиком Аполлонов». На самом деле он проработал несколько лет техническим писателем в двигателестроительной компании «Рокетдайн» и уволился в 1963 году — за шесть лет до полетов. Каждая из этих претензий абсурдна, никогда не воспроизводилась специалистами по космонавтике и была дезавуирована учеными и публицистами многие десятки раз.