Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России Владимир Путин упомянул Таганрог в ходе прямой линии

Владимир Путин в ходе прямой линии упомянул дорогу от Таганрога до Мариуполя.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии упомянул Таганрог и Азовское море. Речь шла о восстановительных работах, которые планируются на территориях, вошедших в состав страны.

— У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, восстановление жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта, — сказал Владимир Путин.

В качестве примера глава государства рассказал о планах по созданию новой дороги вокруг Азовского моря.

— В течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть в нормативное российское состояние, и эта работа уже идет. Мы намерены построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря. Одна часть уже сделана от Таганрога до Мариуполя. Небольшой отрезок — 40 км, но планирование ведется вокруг всего Азовского моря, — отметил Владимир Путин.