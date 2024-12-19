Президент России Владимир Путин упомянул Таганрог в ходе прямой линии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии упомянул Таганрог и Азовское море. Речь шла о восстановительных работах, которые планируются на территориях, вошедших в состав страны.
— У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий. Работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это восстановление дорожной сети, восстановление жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта, — сказал Владимир Путин.
В качестве примера глава государства рассказал о планах по созданию новой дороги вокруг Азовского моря.
— В течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть в нормативное российское состояние, и эта работа уже идет. Мы намерены построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря. Одна часть уже сделана от Таганрога до Мариуполя. Небольшой отрезок — 40 км, но планирование ведется вокруг всего Азовского моря, — отметил Владимир Путин.