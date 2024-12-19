Президент России Владимир Путин упомянул Таганрог в ходе прямой линии

— В течение трех лет планируем привести всю дорожную сеть в нормативное российское состояние, и эта работа уже идет. Мы намерены построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря. Одна часть уже сделана от Таганрога до Мариуполя. Небольшой отрезок — 40 км, но планирование ведется вокруг всего Азовского моря, — отметил Владимир Путин.