Суд отстранил от работы служащего в Омской области за сокрытие доходов

Кроме того, мужчина не задекларировал доходы от компенсации ЖКХ. По итогам заседания комиссии по соблюдению антикоррупционных требований на местном уровне служащему объявили выговор, но районный суд признал это решение незаконным. И обязал расторгнуть трудовой договор с мужчиной в связи с утратой доверия. Определение областного суда оставлено без изменения.