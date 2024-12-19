Суд отстранил от работы служащего в Омской области за сокрытие доходов

Омский областной суд обязал уволить руководителя юридического отдела в Усть-Ишимском районе за утрату доверия. В ходе судебного разбирательства было установлено, что муниципальный служащий в Усть-Ишимском районе приобрел квартиру в Новосибирске и автомобиль на сумму более 7 млн рублей.
В декларациях о доходах эти сделки не были отражены. За 2019−2021 гг. общий доход служащего и его супруги составил 5,8 млн рублей, что не покрывает расходов на приобретенное имущество.
Кроме того, мужчина не задекларировал доходы от компенсации ЖКХ. По итогам заседания комиссии по соблюдению антикоррупционных требований на местном уровне служащему объявили выговор, но районный суд признал это решение незаконным. И обязал расторгнуть трудовой договор с мужчиной в связи с утратой доверия. Определение областного суда оставлено без изменения.