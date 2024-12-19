Катки откроются в парках Самары 20 декабря

В декабре 2024 года в Самаре заливают 116 катков, сейчас в парках работы уже завершаются. Официально ледовые площадки откроются в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщили в городской администрации.
«Работы по заливке идут ежедневно. Днем заливают лед в парках Победы, 50-летия Октября и “Дружба”, ночью заливку закольцованной аллеи проводят в парке Гагарина, чтобы не мешать посетителям», — рассказали в пресс-службе.
Жители смогут покататься на коньках в парках, общественных пространствах, на территориях школ и во дворах. Самые крупные катки появятся на площади Куйбышева, на второй очереди набережной, а также в парке Гагарина, Победы, «Дружба» и 50-летия Октября.
В парке «Дружба» готовится ледовое пространство площадью более 2 тысяч кв. м. Также этой зимой там закупили более 200 новых пар коньков. Катки будут работать каждый день с 10:00 до 22:00 (технические перерывы в 14:00 — 14:30, 18:00 — 18:30).