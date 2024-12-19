Катки откроются в парках Самары 20 декабря

В парке «Дружба» готовится ледовое пространство площадью более 2 тысяч кв. м. Также этой зимой там закупили более 200 новых пар коньков. Катки будут работать каждый день с 10:00 до 22:00 (технические перерывы в 14:00 — 14:30, 18:00 — 18:30).