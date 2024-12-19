Более 1200 воронежцев пострадали из-за гололеда

Тем временем, по данным синоптиков, гололед в Воронеже продлится еще несколько дней. Ночью 19 декабря в регионе прогнозируют морозы до −14 градусов. В дневное время потеплеет до −2, однако гололедица на улицах столицы Черноземья пока останется.