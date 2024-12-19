Более 1200 воронежцев пострадали из-за гололеда

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Госпитализация потребовалась 159 пациентам. В первые сутки гололеда, 10 декабря, в травмпункты обратился 201 человек, среди них были 12 несовершеннолетних воронежцев.
Также с начала зимы медики зарегистрировали два случая обморожения — пострадавшим потребовалось лечение в больнице.
Тем временем, по данным синоптиков, гололед в Воронеже продлится еще несколько дней. Ночью 19 декабря в регионе прогнозируют морозы до −14 градусов. В дневное время потеплеет до −2, однако гололедица на улицах столицы Черноземья пока останется.