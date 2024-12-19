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Более 1200 воронежцев пострадали из-за гололеда

Из-за гололеда в Воронежской области с начала зимы, с 1 по 15 декабря, пострадали 1258 человека. Большинство пациентов получили амбулаторную помощь.

Источник: АиФ Воронеж

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Госпитализация потребовалась 159 пациентам. В первые сутки гололеда, 10 декабря, в травмпункты обратился 201 человек, среди них были 12 несовершеннолетних воронежцев.

Также с начала зимы медики зарегистрировали два случая обморожения — пострадавшим потребовалось лечение в больнице.

Тем временем, по данным синоптиков, гололед в Воронеже продлится еще несколько дней. Ночью 19 декабря в регионе прогнозируют морозы до −14 градусов. В дневное время потеплеет до −2, однако гололедица на улицах столицы Черноземья пока останется.

медицина