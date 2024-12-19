В донской столице жители остались без холодной воды из-за массовых порывов

Об отключениях воды сообщил Департамент ЖКХ и энергетики.
Порыв в трубах водоснабжения случился на улице Малиновского Западного района Ростова. Из-за аварии подача холодной воды пускают с пониженным давлением в переулке Плавный, по улице Малиновского и по проспекту Стачки. Вернуть воду жильцам обещают к шести вечеру.
Так же до этого времени без воды остались жители из-за порыва в трубах случился и на улице Днепропетровской. Без воды остались жильцы по адресам: 26-го Июня. улицы Глинки, улицы Днепропетровской и улица Брестская.