Вдоль реки Сочи строят современный променад

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что впереди остается сложный участок, где русло реки сужается, но подрядчик уже определил подходы к его выполнению. Полное завершение работ планируется в феврале.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пешеходный маршрут «Две реки — одно море» общей длиной 15 километров соединит Мацесту с Центральным районом Сочи. Путь разбит на 10 отдельных участков, благоустройство которых ведется поэтапно.