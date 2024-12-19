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Вдоль реки Сочи строят современный променад

В Сочи завершают работы над новым променадом в микрорайоне Пластунка, протянувшимся вдоль реки Сочи на улице Конституции СССР. Прогулочная зона длиной полтора километра стала частью масштабного проекта «Две реки — одно море».

Источник: соцсети

На данный момент благоустроено более 850 метров набережной: установлено подпорное ограждение, уложено около 2 тысяч квадратных метров плитки и смонтирована система наружного освещения.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что впереди остается сложный участок, где русло реки сужается, но подрядчик уже определил подходы к его выполнению. Полное завершение работ планируется в феврале.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пешеходный маршрут «Две реки — одно море» общей длиной 15 километров соединит Мацесту с Центральным районом Сочи. Путь разбит на 10 отдельных участков, благоустройство которых ведется поэтапно.

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