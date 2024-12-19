Метель, гололед и морозы ожидают жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Астана: 20 декабря ожидается снег, низовая метель и гололед при ветре до 20 м/с. Температура днем и ночью — от −4 до −6°С, с дальнейшим понижением. В последующие дни морозы усилятся до −15°С ночью, сопровождаясь метелями и туманом.