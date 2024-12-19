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Метель, гололед и морозы ожидают жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Метеорологи обещают гололед в главных мегаполисах Казахстана, сообщает ИА El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 76% 763 мм рт. ст. +8°
Источник: Агентство «Москва»

Астана: 20 декабря ожидается снег, низовая метель и гололед при ветре до 20 м/с. Температура днем и ночью — от −4 до −6°С, с дальнейшим понижением. В последующие дни морозы усилятся до −15°С ночью, сопровождаясь метелями и туманом.

Алматы: 20 декабря возможны осадки (дождь и снег) с гололедом и порывами ветра до 13 м/с. Днем температура составит 0…-2°С, а к 22 декабря ночные морозы достигнут −15°С.

Шымкент: 20 декабря ожидаются сильные осадки, гололед и низовая метель при ветре до 20 м/с. Днем температура будет колебаться от −1 до +1°С, но к 22 декабря похолодает до −15°С ночью.