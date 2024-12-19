В Ростове-на-Дону у резко похудевшей женщины выявили эндокринное заболевание

В Ростове-на-Дону помогли 35-летней пациентке с диффузным-токсическим зобом второй степени. При этом изначально молодая женщина даже не предполагала у себя эндокринное заболевание, а постоянное недомогание списывала на стресс. Детали этого медицинского случая рассказали в пресс-службе донского минздрава.
Как оказалось, ростовчанка обратилась в больницу № 7 с жалобами на учащенное сердцебиение, дрожание рук, жар, тревожность и резкое похудение (более чем на 10 кг за три месяца). Еще одним симптомом было ощущение кома в горле.
Во время осмотра врач сразу же обнаружил, что сердце пациентки делает до 120 ударов в минуту. Кроме этого, проявились проблемы с глазами и зоб. В итоге потребовалась совместная помощь кардиолога и офтальмолога. Специалисты назначили терапию, которая улучшила самочувствие женщины.
Жителям Дона рекомендуют регулярно проверять свое здоровье, чтобы можно было вовремя обнаружить любое заболевание на ранней стадии.