В Ростове-на-Дону у резко похудевшей женщины выявили эндокринное заболевание

В Ростове-на-Дону помогли 35-летней пациентке с диффузным-токсическим зобом второй степени. При этом изначально молодая женщина даже не предполагала у себя эндокринное заболевание, а постоянное недомогание списывала на стресс. Детали этого медицинского случая рассказали в пресс-службе донского минздрава.