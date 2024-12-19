Обратившейся к Путину итальянской паре разрешили жить в Петербурге

Патриция Безереди и Виктор Биндас обратились к российскому лидеру через телеканал «Россия-24», который рассказал их историю.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские оперативно проверили информацию и выяснили, что итальянцы приехали в Россию в октябре этого года в качестве туристов и заявили о своём желании временно пожить в Петербурге. На приёме в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти им разъяснили порядок получения разрешения на него, однако возникла проблема — у дамы был недействителен паспорт.
Чтобы решить вопрос, итальянцев пригласили на повторный приём. В четверг, 19 декабря, специалисты миграционного управления продлили им срок действия виз и миграционный учёт, а также приняли документы для оформления разрешений на временное проживание. Теперь пара будет жить в Петербурге на законных основаниях.
«Искренне рада, что удалось помочь людям, разделяющим российские духовно-нравственные ценности», — заключила Ирина Волк.
К слову, эстрадный исполнитель Антонелло Ферри, 25 лет выступавший в Италии, влюбился в Петербург и остался здесь на всю жизнь. spb.aif.ru поговорил с итальянцем. Переводчиком выступила жена Антонелло Марта.