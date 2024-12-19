Обратившейся к Путину итальянской паре разрешили жить в Петербурге

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, полицейские оперативно проверили информацию и выяснили, что итальянцы приехали в Россию в октябре этого года в качестве туристов и заявили о своём желании временно пожить в Петербурге. На приёме в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти им разъяснили порядок получения разрешения на него, однако возникла проблема — у дамы был недействителен паспорт.