Пародийная группа Spinal Tap выпустит новый альбом

О предстоящем лонгплее рассказал режиссер ленты Роб Райнер в интервью Empire. По его словам, в студийник войдут новые песни Spinal Tap, например трек Rockin" In The Urn. В нем участник команды Дерек Смоллс поет о том, что будет выступать даже после смерти. Кроме того, в альбоме окажутся композиции Пола Маккартни и Элтона Джона, которые они исполнили в фильме.