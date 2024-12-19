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Пародийная группа Spinal Tap выпустит новый альбом

Камеди-рок-коллектив Spinal Tap представит свежую пластинку. Релиз будет приурочен к премьере сиквела фильма «Это — Spinal Tap» (1984) про вымышленную группу. По сюжету артисты воссоединятся после смерти своего менеджера Яна Фейта. Выход картины намечен на 2025 год.

Источник: Звук

Камеди-рок-коллектив Spinal Tap представит свежую пластинку. Релиз будет приурочен к премьере сиквела фильма «Это — Spinal Tap» (1984) про вымышленную группу. По сюжету артисты воссоединятся после смерти своего менеджера Яна Фейта. Выход картины намечен на 2025 год.

О предстоящем лонгплее рассказал режиссер ленты Роб Райнер в интервью Empire. По его словам, в студийник войдут новые песни Spinal Tap, например трек Rockin" In The Urn. В нем участник команды Дерек Смоллс поет о том, что будет выступать даже после смерти. Кроме того, в альбоме окажутся композиции Пола Маккартни и Элтона Джона, которые они исполнили в фильме.

Предыдущий полноформатник Spinal Tap «Back from the Dead» выходил в 2009-м.

В марте выяснилось, что в сиквеле комедии также появятся Ларс Ульрих из Metallica и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers.