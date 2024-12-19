В детском саду Дагестана объяснили, зачем показывали детям прямую линию Путина

«Дети смотрели не весь эфир, просто хотели показать детям старшей группы как глава государства В. В. Путин отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Инициатива была воспитателей, и дети заинтересовались. После просмотра ребята задавали интересующие их вопросы, про президента, про историю России, про государственные символы», — сказала она.