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Таможенники изъяли у белоруса золотой велосипед за 62 тысячи рублей

Белорус хотел ввезти в страну золотой велосипед за 62 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские таможенники обнаружили и изъяли золотой велосипед, который гражданин страны хотел ввезти по «зеленому» коридору, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Инцидент произошел в погранпункте «Варшавский мост». Гражданин Беларуси въезжал в страну с велосипедом, заявив, что купил его раньше в Минске за 250 долларов, ремонтировал в Польше, а теперь везет обратно.

Эксперты определили реальную стоимость золотого велосипеда. Фото: стоп-кадр | видео ГКСЭ.

Для установления стоимости велосипеда назначили товароведческую экспертизу, которая показала, что велосипед стоит гораздо дороже заявляемой цены. Так, этот велосипед вышел в ограниченной серии, производитель выпустил всего 50 штук. Также его оснастили гидравлическими дисковыми тормозами и электронными переключателями, деталями от ведущих мировых производителей, в том числе с использованием таких материалов, как карбон, керамика, цветные металлы. А покрышки на велосипеде — от производителя шин для «Формулы-1». При этом раму и некоторые другие элементы покрывает сусальное золото.

Эксперт оценил «золотой» велосипед с учетом комплектности и износа в сумму свыше 62 тысяч белорусских рублей.

Тем временем соседняя с Беларусью Латвия объявила эпидемию гриппа.