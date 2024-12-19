Таможенники изъяли у белоруса золотой велосипед за 62 тысячи рублей

Для установления стоимости велосипеда назначили товароведческую экспертизу, которая показала, что велосипед стоит гораздо дороже заявляемой цены. Так, этот велосипед вышел в ограниченной серии, производитель выпустил всего 50 штук. Также его оснастили гидравлическими дисковыми тормозами и электронными переключателями, деталями от ведущих мировых производителей, в том числе с использованием таких материалов, как карбон, керамика, цветные металлы. А покрышки на велосипеде — от производителя шин для «Формулы-1». При этом раму и некоторые другие элементы покрывает сусальное золото.