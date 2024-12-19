Таможенники изъяли у белоруса золотой велосипед за 62 тысячи рублей

Белорусские таможенники обнаружили и изъяли золотой велосипед, который гражданин страны хотел ввезти по «зеленому» коридору, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Инцидент произошел в погранпункте «Варшавский мост». Гражданин Беларуси въезжал в страну с велосипедом, заявив, что купил его раньше в Минске за 250 долларов, ремонтировал в Польше, а теперь везет обратно.
Эксперты определили реальную стоимость золотого велосипеда. Фото: стоп-кадр | видео ГКСЭ.
Для установления стоимости велосипеда назначили товароведческую экспертизу, которая показала, что велосипед стоит гораздо дороже заявляемой цены. Так, этот велосипед вышел в ограниченной серии, производитель выпустил всего 50 штук. Также его оснастили гидравлическими дисковыми тормозами и электронными переключателями, деталями от ведущих мировых производителей, в том числе с использованием таких материалов, как карбон, керамика, цветные металлы. А покрышки на велосипеде — от производителя шин для «Формулы-1». При этом раму и некоторые другие элементы покрывает сусальное золото.
Эксперт оценил «золотой» велосипед с учетом комплектности и износа в сумму свыше 62 тысяч белорусских рублей.
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