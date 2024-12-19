На Амбулаторной в Ростове из-за пожара ограничили проезд машин

В районе Амбулаторной, 8 в Ростове-на-Дону из-за пожара временно ограничили движение транспорта. Об этом проинформировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— В связи с проведением тушения, ограничено движение транспорта. Прошу водителей учитывать данную информацию при построении маршрутов, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
По данным сити-менеджера, к этому моменту пожар уже локализован, но полную ликвидацию горения еще не объявляли. Сейчас на месте работают представители МЧС.
Ранее в экстренной службе сообщили об отсутствии погибших и пострадавших во время пожара. Предварительно, площадь горения составила 50 кв. метров.