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На Амбулаторной в Ростове из-за пожара ограничили проезд машин

Водителей в Ростове предупредили об ограничении проезда на Амбулаторной из-за пожара.

Источник: Комсомольская правда

В районе Амбулаторной, 8 в Ростове-на-Дону из-за пожара временно ограничили движение транспорта. Об этом проинформировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— В связи с проведением тушения, ограничено движение транспорта. Прошу водителей учитывать данную информацию при построении маршрутов, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

По данным сити-менеджера, к этому моменту пожар уже локализован, но полную ликвидацию горения еще не объявляли. Сейчас на месте работают представители МЧС.

Ранее в экстренной службе сообщили об отсутствии погибших и пострадавших во время пожара. Предварительно, площадь горения составила 50 кв. метров.