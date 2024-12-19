В Куйбышевском районе Самары у должников отключили свет и канализацию

Компания объединила усилия с «СамГЭС» и управляющими компаниями. В результате на улице Хасановской и Пугачевском тракте отключили и канализацию, и свет в нескольких квартирах. Чтобы ресурсы вернулись в квартиры, их жильцы должны не только оплатить долги, но и оплатить работы по их восстановлению.