Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Куйбышевском районе Самары у должников отключили свет и канализацию

Жители Куйбышевского района Самары задолжали 137 миллионов рублей за холодную воду и канализацию.

Коммунальщики в Самаре продолжают борьбу с должниками. Одни из самых больших долгов накопили жители Куйбышевского района: только за холодную воду и канализацию они задолжали около 137 миллионов рублей. К должникам применяли разные меры, от звонков до уведомлений, но это не подействовало.

— Настало время крайних мер: 64 квартиры с общим долгом в два миллиона рублей попали в список на тампонирование, — прокомментировала пресс-служба «РКС-Самара».

Компания объединила усилия с «СамГЭС» и управляющими компаниями. В результате на улице Хасановской и Пугачевском тракте отключили и канализацию, и свет в нескольких квартирах. Чтобы ресурсы вернулись в квартиры, их жильцы должны не только оплатить долги, но и оплатить работы по их восстановлению.

ЖКХ