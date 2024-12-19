В новосибирском метро установят оплату по биометрии в 2025 году

— В Новосибирском метрополитене сейчас реализуется «дорожная карта». В декабре 2024 года на станции «Октябрьская» запланирована установка на одном проходе оборудования для оплаты проезда по биометрии. Будет дан старт закрытому пилотному проекту: на этом этапе пассажиры не смогут пользоваться услугами биометрии, — проинформировали в пресс-службе метро.