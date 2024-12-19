В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, а также возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.
В воскресенье ярмарки продолжатся, за исключением площадки возле парка «Волна».
К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.
Отметим, что для проведения ярмарки в Дёмском районе с 07:00 до 16:00 21 и 22 декабря будет перекрыт указанный участок улицы Правды.