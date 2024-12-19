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В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

21 и 22 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщает администрация города.

Источник: администрация Уфы

В субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, а также возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

В воскресенье ярмарки продолжатся, за исключением площадки возле парка «Волна».

К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.

Отметим, что для проведения ярмарки в Дёмском районе с 07:00 до 16:00 21 и 22 декабря будет перекрыт указанный участок улицы Правды.

сельское хозяйство