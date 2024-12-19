В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Таллинской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, улице Рабкоров, 20, а также возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.