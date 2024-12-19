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В Ростовской области каждый четвертый потребитель электроэнергии перешел на электронные квитанции

Это позволяет защититься от несвоевременной оплаты услуг.

Источник: Комсомольская правда

Все большее число абонентов предпочитают получать вместо бумажных электронные квитанции. Так, каждый четвертый клиент «ТНС энерго Ростов-на-Дону» выбирает этот удобный способ получения квитанций, а всего таких потребителей — 440 тысяч.

Отметим, что переход на цифровые счета — это уже не просто следование трендам. Для многих это реальная необходимость, поскольку так проще получать счета, если собственник находится в другом городе или даже регионе. Это позволяет вовремя проводить оплату, а сам процесс становится простым и удобным.

Гарантирующий поставщик также поясняет, что подключить электронную квитанцию можно не только себе, но и близким, которые не используют гаджеты и компьютер. Так, в одном личном кабинете можно прикрепить до 10 лицевых счетов. Сделать это можно на сайте гарантирующего поставщика, а также в личном кабинете или мобильном приложении.