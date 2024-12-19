В Ростовской области каждый четвертый потребитель электроэнергии перешел на электронные квитанции

Гарантирующий поставщик также поясняет, что подключить электронную квитанцию можно не только себе, но и близким, которые не используют гаджеты и компьютер. Так, в одном личном кабинете можно прикрепить до 10 лицевых счетов. Сделать это можно на сайте гарантирующего поставщика, а также в личном кабинете или мобильном приложении.