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Владимир Путин напомнил, что Таганрог мог быть столицей России

Президент России Владимир Путин напомнил о планах Петра I в отношении Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

19 декабря в рамках прямой линии президента России Владимира Путина вспомнили о планах императора Петра I перенести столицу Российской империи в Таганрог. Этот вопрос обсудили после слов о Красноярске.

— Красноярск, Иркутск. Петр I собирался делать (ред.: столицу империи) вообще на юге, выбирал между Петербургом и южным городом. Изначально была мысль в Таганроге делать столицу империи, — сказал президент России Владимир Путин.

Напомним, также глава государства вспомнил Таганрог, когда говорил о строительстве кольцевой дороги вокруг Азовского моря.