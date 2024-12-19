Владимир Путин напомнил, что Таганрог мог быть столицей России

19 декабря в рамках прямой линии президента России Владимира Путина вспомнили о планах императора Петра I перенести столицу Российской империи в Таганрог. Этот вопрос обсудили после слов о Красноярске.
— Красноярск, Иркутск. Петр I собирался делать (ред.: столицу империи) вообще на юге, выбирал между Петербургом и южным городом. Изначально была мысль в Таганроге делать столицу империи, — сказал президент России Владимир Путин.
Напомним, также глава государства вспомнил Таганрог, когда говорил о строительстве кольцевой дороги вокруг Азовского моря.