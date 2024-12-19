Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые фонари на свежем тротуаре: в пятницу в Светлогорске закроют одну из главных улиц

Ограничения введут на неопределённое время 20 декабря с 9:30.

В Светлогорске временно закроют одну из главных улиц. Об этом сообщает администрация округа.

В пятницу, 20 декабря, на улице Гагарина с 9:30 будет перекрыто движение для всех видов транспорта. Ограничение продлится до окончания установки новых опор освещения на тротуаре.

«Просим автомобилистов отнестись к перекрытию с пониманием, так как для завершения благоустройства улицы будет работать крупная техника: кран-манипулятор и автовышка», — уточнили власти.

В Калининградской области запустят отдельную программу по ремонту тротуаров.