Новые фонари на свежем тротуаре: в пятницу в Светлогорске закроют одну из главных улиц

В Светлогорске временно закроют одну из главных улиц. Об этом сообщает администрация округа.
В пятницу, 20 декабря, на улице Гагарина с 9:30 будет перекрыто движение для всех видов транспорта. Ограничение продлится до окончания установки новых опор освещения на тротуаре.
«Просим автомобилистов отнестись к перекрытию с пониманием, так как для завершения благоустройства улицы будет работать крупная техника: кран-манипулятор и автовышка», — уточнили власти.
В Калининградской области запустят отдельную программу по ремонту тротуаров.