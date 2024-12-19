Крымский мост сейчас — ситуация после возобновления движения

Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.