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Крымский мост сейчас — ситуация после возобновления движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. После возобновления движения на Крымском мосту скопилась очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом со стороны Керчи проезд свободен.

Крымский мост был перекрыт для движения автомобильного транспорта в четверг днем. Примерно через полчаса движение автомобильного транспорта на Крымском мосту восстановили.

Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.

Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.

Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.