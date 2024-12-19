Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в РФ

Так, белорус Влад Бумага, который является популярным блогером и инфлюенсером, сказал Путину, что его соцсети насчитывают 80 миллионов подписчиков, большая часть которых — молодежь. Блогер пояснил, что сегодня молодые люди проводят очень много времени в интернете, в среднем от 5 до 8 часов, и половину этого времени просматривают видеоконтент. Сам А4 сказал, что, как и многие другие авторы, он занимается активным развитием российских платформ, которые демонстрируют качественный сервис. Но спросил блогер о том, зачем блокировать YouTube, если отечественные площадки конкурентноспособны и предлагают отличные условия для авторов, а зарубежный видеохостинг способствует выходу на более широкую аудиторию.