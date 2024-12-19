Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в РФ

Белорусский видеоблогер Влад А4 задал вопрос президенту России Владимиру Путину по время прямой линии в Москве.
Так, белорус Влад Бумага, который является популярным блогером и инфлюенсером, сказал Путину, что его соцсети насчитывают 80 миллионов подписчиков, большая часть которых — молодежь. Блогер пояснил, что сегодня молодые люди проводят очень много времени в интернете, в среднем от 5 до 8 часов, и половину этого времени просматривают видеоконтент. Сам А4 сказал, что, как и многие другие авторы, он занимается активным развитием российских платформ, которые демонстрируют качественный сервис. Но спросил блогер о том, зачем блокировать YouTube, если отечественные площадки конкурентноспособны и предлагают отличные условия для авторов, а зарубежный видеохостинг способствует выходу на более широкую аудиторию.
Отвечая на вопрос, Владимир Путин сказал Владу Бумаге, что по поводу замедления YouTube в России вопросов больше к самому хостингу.
— Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне, — прокомментировал российский лидер.
Путин пояснил, что Google сама сократила финансирование и поставки оборудования на свои дочерние предприятия в России после введения западных санкций. Но еще российский президент подчеркнул, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы.
— Должны избегать жульничества в сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств, — указал глава России.
И сказал, что примером этого является, когда при поиске в интернете на запросы «культура и музыка», предлагается контент, который не имеет ни к тому, ни к другому никакого отношения, а является пропагандой какой-либо политической платформы. Другим негативным примером российский президент назвал изымание с площадки имен отечественных артистов, блогеров, политиков и других. Это все нарушает законодательству России, в связи с чем Роскомнадзором предъявляются претензии к сервису.
— Они должны выбрать: или они соблюдают наши законы (и, наверное, тогда могут подпадать под какие-то ограничения у себя в стране), ну тогда пускай там и работают. Или, если хотят здесь работать, пусть действуют в соответствии с законом Российской Федерации, — прокомментировал президент России.
Еще Путин добавил, что «свято место не бывает» и конкуренты растут и развиваются, в том числе VK, RuTube и Telegram. А еще сказал, что если Google и YouTube, понимая это, изменят контур работы, то проблем у них не будет.
Кроме того, Владимир Путин сделал заявление о защите Беларуси: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».
Еще премьер Роман Головченко назвал особенность в ДНК белорусов.