Мэрия Казани выражает соболезнования родным и близким Альберта Бикмуллина

На протяжении многих лет Альберт Бикмуллин работал в органах исполнительной власти Казани, возглавлял комитет по делам детей и молодежи, более десяти лет трудился на благо родного города в качестве первого заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Своим трудом Альберт Бикмуллин внес весомый вклад в развитие Казани.