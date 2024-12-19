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Мэрия Казани выражает соболезнования родным и близким Альберта Бикмуллина

Администрация города разделяет горечь невосполнимой утраты.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким советника генерального директора АО «Татэлектромонтаж» Альберта Бикмуллина в связи с его безвременной кончиной.

На протяжении многих лет Альберт Бикмуллин работал в органах исполнительной власти Казани, возглавлял комитет по делам детей и молодежи, более десяти лет трудился на благо родного города в качестве первого заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. Своим трудом Альберт Бикмуллин внес весомый вклад в развитие Казани.

Светлая память об Альберте Бикмуллине навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех, кто его знал и уважал.

Администрация города разделяет с близкими и родными горечь невосполнимой утраты.