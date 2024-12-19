Дима Билан сыграл модельера в новогоднем телефильме «Небриллиантовая рука»

Поп-звезда Дима Билан предстанет в роли модельера Ив Сен Билана в юмористическом новогоднем телефильме «Небриллиантовая рука». Его моделями станут певицы Mona, bearwolf, Асия и Wiwo. Премьера картины состоится на ТНТ и «Кинопоиске» 31 декабря.
Сюжет проекта интерпретирует классическую комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) на современный лад. Контрабандисты закладывают в гипсовую повязку туристу новые смартфоны, фены Dyson и другие «параллельноимпортные» товары. В роли Семена Семеновича Горбункова снялся Тимур Батрутдинов, преступников сыграли Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. Также в ленте задействованы Регина Тодоренко, Никита Кологривый и Сергей Дружко, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Ранее Билан рассказал, каких композиций не хватает музыкальной индустрии.