Дима Билан сыграл модельера в новогоднем телефильме «Небриллиантовая рука»

Сюжет проекта интерпретирует классическую комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) на современный лад. Контрабандисты закладывают в гипсовую повязку туристу новые смартфоны, фены Dyson и другие «параллельноимпортные» товары. В роли Семена Семеновича Горбункова снялся Тимур Батрутдинов, преступников сыграли Алексей Воробьев и Максим Лагашкин. Также в ленте задействованы Регина Тодоренко, Никита Кологривый и Сергей Дружко, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.