Милиция не пустит пьяных граждан в места гуляний в Минске на Новый год

«Перед каждым КПП будет размещен информационный стенд с указанием тех вещей, которые запрещены к проносу. Данное имущество можно будет оставить в камере хранения. Она будет работать по адресу проспект Победителей, дом № 2, со стороны КПП. Проход к месту проведения мероприятия с домашними животными, велосипедами, средствами персональной мобильности также будет запрещен. Допускается проносить безалкогольные жидкости в пластиковой прозрачной таре объемом не более пол-литра», — добавил начальник управления.