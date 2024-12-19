Милиция не пустит пьяных граждан в места гуляний в Минске на Новый год

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Граждан в состоянии алкогольного опьянения не пустят в места массовых гуляний в Минске на Новый год, сообщил начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов во время пресс-конференции.
Он отметил, что всего по Минску в праздничные дни запланировано большое число мероприятий — свыше 400.
Что касается ночи в Новый год, то в белорусской столице основные мероприятия проведут на площадке возле Дворца спорта с 0:30 до 4:00.
«При проведении праздничных мероприятий решением Мингорисполкома согласована реализация алкоголя в розлив исключительно в местах проведения основных мероприятий, ярмарок у Дворца спорта, а также на районных площадках. Для недопущения к месту праздничных гуляний граждан в состоянии алкогольного опьянения, а также с запрещенными и ограниченными в обороте предметами будет организована работа контрольно-пропускных пунктов (КПП)», — сказал Горохов.
По его словам, чтобы посетить площадку возле Дворца спорта, можно будет прибыть через КПП со стороны проспекта Победителей возле дома № 2, через подземный переход возле ТЦ «Галерея» и в районе Дворца спорта.
Для родителей с малолетними детьми, ветеранов и инвалидов будут работать отдельные КПП. Их можно легко заметить по яркому оранжевому тенту.
Горохов обратил внимание на то, что чтобы не допустить очередей, гражданам стоит заранее приходить на мероприятия. Много вещей с собой брать не стоит — лишь самые необходимые.
«Перед каждым КПП будет размещен информационный стенд с указанием тех вещей, которые запрещены к проносу. Данное имущество можно будет оставить в камере хранения. Она будет работать по адресу проспект Победителей, дом № 2, со стороны КПП. Проход к месту проведения мероприятия с домашними животными, велосипедами, средствами персональной мобильности также будет запрещен. Допускается проносить безалкогольные жидкости в пластиковой прозрачной таре объемом не более пол-литра», — добавил начальник управления.