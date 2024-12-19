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В Омске воссоздали уникальные каминные часы XIX века

В музее имени Врубеля в Омске завершена реставрация старинных часов.

Источник: Комсомольская правда

Уникальные каминные часы XIX века в первозданном облике украсят экспозицию музея имени Врубеля.

Чтобы омичи смогли увидеть обновленные часы, в музее продавались специальные благотворительные билеты, а все средства были направлены на реставрацию.

Для благотворителей в музее были организовали две эксклюзивные экскурсии по постоянной экспозиции Врубелевского корпуса в сопровождении хранителя фонда декортаивно-прикладного искусства Игоря Глазова.

Сегодня обновленный раритет был представлен омской публике. Восстановленные каминные часы, созданные в первой четверти XIX века представляют собой изысканную композицию в виде повозки, запряженной изящной лошадкой.

Специалисты из Омска и Санкт-Петербурга провели тщательную реставрацию, воссоздав недостающие элементы, включая фигурку Вакха, сбрую лошади, часовой механизм и корпус в форме бочки для механизма.

«Восстановление этих часов — настоящее событие для нашего музея. Это не только свидетельство мастерства наших реставраторов, но и бесценный вклад в сохранение культурного наследия», — отметила директор Омского музея имени М. А. Врубеля Фарида Буреева.