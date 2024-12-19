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Белорусский блогер Влад Бумага спросил у Путина, какой контент транслировать молодежи, и рассказал о рождении дочери

Белорусский блогер Влад Бумага сказал Путину о дочери, спросив совет по контенту.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский видеоблогер Влад Бумага задал вопрос президенту России Владимиру Путину по время прямой линии в Москве.

Задавая Владимиру Путину вопрос, Влад А4 заметил, что его любят и знают все дети всей страны, и что сам он в этом году стал отцом.

— Поздравляю, и поздравьте вашу жену, прежде всего, это ее заслуга, — заметил Владимир Путин.

А блогер, продолжая, спросил российского лидера, какие ценности ему как инфлюенсеру следует транслировать аудитории, раз на его видео растет целое поколение.

— Как вы считаете лично, какие идеи и смыслы должны быть в голове у молодежи. Мы возьмем на заметку и будем работать, — пообещал Влад А4.

На что Путин сказал о своей убежденности в том, что бесполезно давать советы, кого и на чем воспитывать, как это делать и чего не делать. Но лучше руководствоваться чувством ответственности.

— Просто вы, и такие люди как вы, особенно теперь, когда вы отцом стали, когда у вас ребенок появился, чувство ответственности наверняка возрастает. И эта ответственность перед своим ребенком, его будущим, и страной, где этот ребенок будет жить, вот это чувство ответственности вас сориентирует вы люди умные, современные, — заметил российский президент.

И добавил, что именно эта личная ответственность будет ориентировать блогера даже лучше, чем это может сделать президент. А резюмируя, Путин сказал бороться с негативом по зову сердца.

— По поводу того, что является полезным для наших детей, а что является вредоносным и недопустимым. И с чем вам нужно бороться, не по моему указанию, а по зову сердца, — подытожил российский президент.

Также Владимир Путин объяснил белорусскому блогеру Владу Бумаге причины замедления YouTube в России.

Кроме того, Владимир Путин сделал заявление о защите Беларуси: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси».