Белорусский блогер Влад Бумага спросил у Путина, какой контент транслировать молодежи, и рассказал о рождении дочери

— Просто вы, и такие люди как вы, особенно теперь, когда вы отцом стали, когда у вас ребенок появился, чувство ответственности наверняка возрастает. И эта ответственность перед своим ребенком, его будущим, и страной, где этот ребенок будет жить, вот это чувство ответственности вас сориентирует вы люди умные, современные, — заметил российский президент.